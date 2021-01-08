Тондела - Порту 10 Апреля обзор матча Дата публикации: 10-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Тондела - Порту, который состоялся 10 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/2021, 26-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Тондела - Порту 10 апреля прямая трансляция

Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500 10 Апреля 2021, Суббота. 20:00 МСК. Примейра, 26-й тур... Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500 10 Апреля 2021, Суббота. 20:00 МСК. Примейра, 26-й тур...

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