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Ювентус - Дженоа 11 Апреля обзор матча

Дата публикации: 11-04-2021

Ювентус - Дженоа обзор 11.04.2021 Серия А

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ювентус - Дженоа, который состоялся 11 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/2021, 30-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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