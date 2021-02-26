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ЦСКА - Ротор 12 Апреля обзор матча

Дата публикации: 12-04-2021

ЦСКА - Ротор обзор 12.04.2021 РПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке ЦСКА - Ротор, который состоялся 12 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2020/2021, 25-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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