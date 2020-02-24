Боруссия Д - Манчестер Сити 14 Апреля обзор матча Дата публикации: 14-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Боруссия Д - Манчестер Сити, который состоялся 14 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2020/2021, 1/4 Финала, Ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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