Сампдория - Верона 17 Апреля обзор матча Дата публикации: 17-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Сампдория - Верона, который состоялся 17 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/2021, 31-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Сампдория - Верона 17 апреля прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703 17 Апреля 2021, Суббота. 16:00 МСК. Серия А , 31-й тур Главный судья: Федерико Дионизи... Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703 17 Апреля 2021, Суббота. 16:00 МСК. Серия А , 31-й тур Главный судья: Федерико Дионизи...

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