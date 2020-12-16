Фрайбург - Шальке 17 Апреля обзор матча Дата публикации: 17-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Фрайбург - Шальке, который состоялся 17 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/2021, 29-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Арминия - Фрайбург (09.04.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

9 Апреля 2021

Футбол - Немецкая Бундеслига... 9 Апреля 2021Футбол - Немецкая Бундеслига...

Боруссия М - Фрайбург (03.04.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

3 Апреля 2021

Футбол - Немецкая Бундеслига... 3 Апреля 2021Футбол - Немецкая Бундеслига...

Шальке - Аугсбург (11.04.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

11 Апреля 2021

Футбол - Немецкая Бундеслига... 11 Апреля 2021Футбол - Немецкая Бундеслига...

Фрайбург – Шальке обзор матча (27.06.2020)

27 июня 2020 | Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 34-й тур... 27 июня 2020 | Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 34-й тур...