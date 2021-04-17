Марсель - Лорьян 17 Апреля обзор матча
Дата публикации: 17-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Марсель - Лорьян, который состоялся 17 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/2021, 33-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Марсель - Лорьян 17 апреля прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394 17 Апреля 2021, Суббота. 18:00 МСК. Лига 1, 33-й тур Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж...
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394 17 Апреля 2021, Суббота. 18:00 МСК. Лига 1, 33-й тур Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж...