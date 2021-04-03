Сочи - ЦСКА 18 Апреля обзор матча
Дата публикации: 18-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Сочи - ЦСКА, который состоялся 18 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2020/2021, 26-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Сочи - ЦСКА (18.04.2021) | Чемпионат России 2020/21
18 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат России...
18 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат России...
Рубин - Сочи (03.04.2021) | Чемпионат России 2020/21
3 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат России...
3 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат России...
Сочи - Зенит (11.04.2021) | Чемпионат России 2020/21
11 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат России...
11 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат России...
ЦСКА - Сочи обзор матча (11.08.2019)
11 августа 2019 | Футбол | Российская Премьер Лига 2019/20 | 5-й тур...
11 августа 2019 | Футбол | Российская Премьер Лига 2019/20 | 5-й тур...
Сочи - ЦСКА обзор матча (10.11.2019)
10 ноября 2019 | Футбол | Российская Премьер Лига 2019/20 | 16-й тур...
10 ноября 2019 | Футбол | Российская Премьер Лига 2019/20 | 16-й тур...