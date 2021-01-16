Лестер - Саутгемптон 18 Апреля обзор матча
Дата публикации: 18-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Лестер - Саутгемптон, который состоялся 18 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2020/2021, 1/2 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000 18 Апреля 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Кубок Англии , 1/2 Финала Главный судья: Крис Кавана...
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000 18 Апреля 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Кубок Англии , 1/2 Финала Главный судья: Крис Кавана...
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