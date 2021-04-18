Торино - Рома 18 Апреля обзор матча
Дата публикации: 18-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Торино - Рома, который состоялся 18 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/2021, 31-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Рома - Торино обзор матча (20.04.2016)
20 апреля 2016 | Чемпионат Италии 2015/2016...
20 апреля 2016 | Чемпионат Италии 2015/2016...
Торино - Рома обзор матча (12.04.2015)
12 апреля 2015 | Чемпионат Италии 2014/2015 ...
12 апреля 2015 | Чемпионат Италии 2014/2015 ...
Торино - Рома (18.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
18 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
18 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
Рома - Торино обзор матча (25.03.2014)
25 марта 2014 | Чемпионат Италии 2013/14 | 30-й тур...
25 марта 2014 | Чемпионат Италии 2013/14 | 30-й тур...
Рома - Торино обзор матча (09.11.2014)
09 ноября 2014 | Чемпионат Италии 2014/15...
09 ноября 2014 | Чемпионат Италии 2014/15...