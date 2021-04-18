  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Онлайн трансляции
Понедельник 19 апреля

22:00  en Лидс - Ливерпуль
Свернуть список

Наполи - Интер 18 Апреля обзор матча

Дата публикации: 19-04-2021

Наполи - Интер обзор 18.04.2021 Серия А

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Наполи - Интер, который состоялся 18 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/2021, 31-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • Интер - Наполи обзор матча (26.04.2014)
    Интер - Наполи обзор матча (26.04.2014)
    26 апреля 2014 | Чемпионат Италии 2013/14 | 35 тур...
  • Смотреть онлайн Наполи - Интер &#124; Чемпионат Италии 2010-11 &#124; 37-й тур
    Смотреть онлайн Наполи - Интер &#124; Чемпионат Италии 2010-11 &#124; 37-й тур
    Год выпуска: 2011 Вид спорта: футбол Продолжительность: 0:51:54+0:51:46 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев:...
  • Наполи - Интер (18.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
    Наполи - Интер (18.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
    18 Апреля 2021
    Футбол - Чемпионат Италии...
  • Чемпионат Италии 2012-13 / 16-й тур / Интер — Наполи
    Чемпионат Италии 2012-13 / 16-й тур / Интер — Наполи
    09 декабря 2012 Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Георгий Черданцев...
  • Наполи - Интер обзор матча (15.12.2013)
    Наполи - Интер обзор матча (15.12.2013)
    15 декабря 2013 | Чемпионат Италии 2013/14 | 16-й тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close