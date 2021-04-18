ПСЖ - Сент-Этьен 18 Апреля обзор матча
Дата публикации: 18-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке ПСЖ - Сент-Этьен, который состоялся 18 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/2021, 33-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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