Бордо - Монако 18 Апреля обзор матча
Дата публикации: 18-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Бордо - Монако, который состоялся 18 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/2021, 33-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Смотреть футбол онлайн.Чемпионат Франции 2009-10 / 27-й тур / Монако - Бордо
Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Монако - Бордо Продолжительность: 00:51:11+00:52:20 Комментарий: Профессиональный (одноголосый)...
Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Монако - Бордо Продолжительность: 00:51:11+00:52:20 Комментарий: Профессиональный (одноголосый)...
Бордо - Монако обзор матча (17.08.2014)
16 августа 2014 | Чемпионат Франции 2014/15...
16 августа 2014 | Чемпионат Франции 2014/15...
Чемпионат Франции 2012-13 / Ligue 1 / 3-й тур / ПСЖ — Бордо
Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Андрей Малиновский Язык Комментария: Украинский (одноголосый)...
Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Андрей Малиновский Язык Комментария: Украинский (одноголосый)...
Монако - Метц (06.04.2021) | Кубок Франции 2020/21
6 Апреля 2021
Футбол - Кубок Франции 2020/21...
6 Апреля 2021
Футбол - Кубок Франции 2020/21...
Монако - Метц (03.04.2021) | Чемпионат Франции 2020/21
3 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Франции...
3 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Франции...