Кане Руссийон - Монпелье 20 Апреля обзор матча
Дата публикации: 21-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Кане Руссийон - Монпелье, который состоялся 20 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Франции 2020/2021, 1/4 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Кане Руссийон - Монпелье 20 апреля прямая трансляция
Стадион: Жильбер Брютуа (Перпиньян, Франция), вместимость: 10460 20 Апреля 2021, Вторник. 22:00 МСК. Кубок Франции , 1/4 финала...
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