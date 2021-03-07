Кане Руссийон - Монпелье 20 Апреля обзор матча Дата публикации: 21-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Кане Руссийон - Монпелье, который состоялся 20 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Франции 2020/2021, 1/4 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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