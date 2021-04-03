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Айнтрахт - Аугсбург 20 Апреля обзор матча

Дата публикации: 20-04-2021

Айнтрахт - Аугсбург обзор 20.04.2021 Бундеслига

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Айнтрахт - Аугсбург, который состоялся 20 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/2021, 30-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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