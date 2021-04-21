Леванте - Севилья 21 Апреля обзор матча
Дата публикации: 21-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Леванте - Севилья, который состоялся 21 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/2021, 31-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Леванте - Севилья обзор матча (11.09.2015)
11 сентября 2015 | Чемпионат Испании 2015/2016 ...
11 сентября 2015 | Чемпионат Испании 2015/2016 ...
Леванте - Севилья обзор матча (07.04.2015)
07 апреля 2015 | Чемпионат Испании 2014/2015 ...
07 апреля 2015 | Чемпионат Испании 2014/2015 ...
Чемпионат Испании 2012-13 / 29-й тур / Леванте - Севилья
30 марта 2013 Футбол - Испанская Примера 2012/13 Комментирует матч Василий Уткин...
30 марта 2013 Футбол - Испанская Примера 2012/13 Комментирует матч Василий Уткин...
Севилья - Леванте обзор матча (25.01.2014)
25 января 2014 | Чемпионат Испании 2013/14 | 21-й тур...
25 января 2014 | Чемпионат Испании 2013/14 | 21-й тур...
Чемпионат Испании 2012-13 / 10-й тур / Севилья — Леванте
Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Кирилл Дементьев - Станислав Минин Язык Комментария: Русский (Двухголосый)...
Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Кирилл Дементьев - Станислав Минин Язык Комментария: Русский (Двухголосый)...