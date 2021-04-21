Леванте - Севилья 21 Апреля обзор матча Дата публикации: 21-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Леванте - Севилья, который состоялся 21 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/2021, 31-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Леванте - Севилья обзор матча (11.09.2015)

11 сентября 2015 | Чемпионат Испании 2015/2016 ... 11 сентября 2015 | Чемпионат Испании 2015/2016 ...

Леванте - Севилья обзор матча (07.04.2015)

07 апреля 2015 | Чемпионат Испании 2014/2015 ... 07 апреля 2015 | Чемпионат Испании 2014/2015 ...

Чемпионат Испании 2012-13 / 29-й тур / Леванте - Севилья

30 марта 2013 Футбол - Испанская Примера 2012/13 Комментирует матч Василий Уткин... 30 марта 2013 Футбол - Испанская Примера 2012/13 Комментирует матч Василий Уткин...

Севилья - Леванте обзор матча (25.01.2014)

25 января 2014 | Чемпионат Испании 2013/14 | 21-й тур... 25 января 2014 | Чемпионат Испании 2013/14 | 21-й тур...