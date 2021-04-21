  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Милан - Сассуоло 21 Апреля обзор матча

Дата публикации: 21-04-2021

Милан - Сассуоло обзор 21.04.2021 Серия А

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Милан - Сассуоло, который состоялся 21 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/2021, 32-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • Милан - Сассуоло обзор матча (25.10.2015)
    Милан - Сассуоло обзор матча (25.10.2015)
    25 октября 2015 | Чемпионат Италии 2015/2016...
  • Милан - Сассуоло (21.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
    Милан - Сассуоло (21.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
    21 Апреля 2021
    Футбол - Чемпионат Италии...
  • Милан - Сассуоло обзор матча (18.05.2014)
    Милан - Сассуоло обзор матча (18.05.2014)
    18 мая 2014 | Чемпионат Италии 2013/14 | 38 тур...
  • Милан - Сассуоло смотреть онлайн видео трансляция
    Милан - Сассуоло смотреть онлайн видео трансляция
    Футбол | Чемпионат Италии 2013/14 | Серия А | 38-й тур  Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча  Милан - Сассуоло  Начало...
  • Сассуоло - Милан обзор матча (17.05.2015)
    Сассуоло - Милан обзор матча (17.05.2015)
    17 мая 2015 | Чемпионат Италии 2014/2015 ...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close