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Вердер - Майнц 21 Апреля обзор матча

Дата публикации: 22-04-2021

Вердер - Майнц обзор 21.04.2021 Бундеслига

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Вердер - Майнц, который состоялся 21 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/2021, 30-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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