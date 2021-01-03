Гранада - Эйбар 22 Апреля обзор матча
Дата публикации: 23-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Гранада - Эйбар, который состоялся 22 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/2021, 31-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Гранада - Эйбар 22 апреля прямая трансляция
Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014 22 Апреля 2021, Четверг. 22:00 МСК. Ла Лига, 31-й тур Главный судья: Сантьяго Хайме...
Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014 22 Апреля 2021, Четверг. 22:00 МСК. Ла Лига, 31-й тур Главный судья: Сантьяго Хайме...