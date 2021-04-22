Барселона - Хетафе 22 Апреля обзор матча Дата публикации: 23-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Барселона - Хетафе, который состоялся 22 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/2021, 31-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Смотреть онлайн Чемпионат Испании 2011-12 / 33-й тур / Барселона - Хетафе

Дата матча: 10 апреля 2012 Вид спорта: Футбол Участники: Барселона - Хетафе Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: русский, Кирилл Дементьев... Дата матча: 10 апреля 2012 Вид спорта: Футбол Участники: Барселона - Хетафе Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: русский, Кирилл Дементьев...

Смотреть онлайн Чемпионат Испании 2011-12 / 14-й тур / Хетафе - Барселона

Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Гуцайт... Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Гуцайт...

Барселона - Хетафе (22.04.2021) | Чемпионат Испании 2020/21

22 Апреля 2021

Футбол - Чемпионат Испании... 22 Апреля 2021Футбол - Чемпионат Испании...

Хетафе - Барселона обзор матча (13.12.2014)

13 декабря 2014 | Чемпионат Испании 2014/15... 13 декабря 2014 | Чемпионат Испании 2014/15...