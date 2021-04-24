Урал - Ахмат 24 Апреля обзор матча
Дата публикации: 24-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Урал - Ахмат, который состоялся 24 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2020/2021, 27-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Урал - Ахмат (24.04.2021) | Чемпионат России 2020/21
24 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат России...
24 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат России...
Урал - Ахмат обзор матча (21.07.2019)
21 июля 2019 | Футбол | Российская Премьер Лига 2019/20 | 2-й тур...
21 июля 2019 | Футбол | Российская Премьер Лига 2019/20 | 2-й тур...
Урал - Ахмат обзор матча (25.08.2018)
25 августа 2018 | Футбол | Российская Премьер Лига 2018/19 | 5-й тур...
25 августа 2018 | Футбол | Российская Премьер Лига 2018/19 | 5-й тур...
Ахмат – Урал обзор матча (08.11.2019)
8 ноября 2019 | Футбол | Российская Премьер Лига 2019/20 | 16-й тур...
8 ноября 2019 | Футбол | Российская Премьер Лига 2019/20 | 16-й тур...
Урал - Ахмат обзор матча (22.10.2017)
22 октября 2017 | Футбол | Российская Премьер Лига 2017/18 | 14-й тур...
22 октября 2017 | Футбол | Российская Премьер Лига 2017/18 | 14-й тур...