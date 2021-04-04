Днепр-1 - Минай 24 Апреля обзор матча Дата публикации: 24-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Днепр-1 - Минай, который состоялся 24 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/2021, 23-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Днепр-1 - Минай (24.04.2021) | Чемпионат Украины 2020/21

24 Апреля 2021

Футбол - Чемпионат Украины... 24 Апреля 2021Футбол - Чемпионат Украины...

Минай - Днепр-1 22.11.2020 обзор матча

Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео... Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...

Львов - Минай (21.04.2021) | Чемпионат Украины 2020/21

21 Апреля 2021

Футбол - Чемпионат Украины... 21 Апреля 2021Футбол - Чемпионат Украины...

Минай - Колос (04.04.2021) | Чемпионат Украины 2020/21

4 Апреля 2021

Футбол - Чемпионат Украины... 4 Апреля 2021Футбол - Чемпионат Украины...