Львов - Десна 24 Апреля обзор матча Дата публикации: 24-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Львов - Десна, который состоялся 24 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/2021, 23-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Львов - Десна 24 апреля прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915 24 Апреля 2021, Суббота. 19:30 МСК. Премьер-лига, 23-й тур... Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915 24 Апреля 2021, Суббота. 19:30 МСК. Премьер-лига, 23-й тур...

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