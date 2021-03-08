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Львов - Десна 24 Апреля обзор матча

Дата публикации: 24-04-2021

Львов - Десна обзор 24.04.2021 УПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Львов - Десна, который состоялся 24 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/2021, 23-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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