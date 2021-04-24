Эльче - Леванте 24 Апреля обзор матча Дата публикации: 24-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Эльче - Леванте, который состоялся 24 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/2021, 32-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Эльче - Леванте обзор матча (25.04.2014)

25 апреля 2014 | Чемпионат Испании 2013/14 | 35-й тур... 25 апреля 2014 | Чемпионат Испании 2013/14 | 35-й тур...

Леванте - Эльче обзор матча (13.12.2013)

13 декабря 2013 | Чемпионат Испании 2013/14 | 16-й тур... 13 декабря 2013 | Чемпионат Испании 2013/14 | 16-й тур...

Эльче - Леванте обзор матча (18.01.2015)

18 января 2015 | Чемпионат Испании 2014/15... 18 января 2015 | Чемпионат Испании 2014/15...

Эльче - Леванте (24.04.2021) | Чемпионат Испании 2020/21

24 Апреля 2021

Футбол - Чемпионат Испании... 24 Апреля 2021Футбол - Чемпионат Испании...