Валенсия - Алавес 24 Апреля обзор матча Дата публикации: 24-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Валенсия - Алавес, который состоялся 24 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/2021, 32-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000 24 Апреля 2021, Суббота. 19:30 МСК. Ла Лига, 32-й тур Главный судья: Гуильермо Куадра... Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000 24 Апреля 2021, Суббота. 19:30 МСК. Ла Лига, 32-й тур Главный судья: Гуильермо Куадра...

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