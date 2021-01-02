Фрайбург - Хоффенхайм 24 Апреля обзор матча
Дата публикации: 24-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Фрайбург - Хоффенхайм, который состоялся 24 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/2021, 31-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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