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Метц - ПСЖ 24 Апреля обзор матча

Дата публикации: 24-04-2021

Метц - ПСЖ обзор 24.04.2021 ФПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Метц - ПСЖ, который состоялся 24 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/2021, 34-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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