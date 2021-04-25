  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Заря - Олимпик 25 Апреля обзор матча

Дата публикации: 25-04-2021

Заря - Олимпик обзор 25.04.2021 УПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Заря - Олимпик, который состоялся 25 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/2021, 23-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • Заря - Олимпик обзор матча (09.08.2015)
    Заря - Олимпик обзор матча (09.08.2015)
    09 августа 2015 | Чемпионат Украины 2015/2016 ...
  • Заря - Олимпик обзор матча (28.02.2015)
    Заря - Олимпик обзор матча (28.02.2015)
    28 февраля 2015 | Чемпионат Украины 2014/2015 ...
  • Заря - Олимпик обзор матча (01.03.2020)
    Заря - Олимпик обзор матча (01.03.2020)
      1 марта 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 20-й тур...
  • Олимпик - Заря обзор матча (23.10.2016)
    Олимпик - Заря обзор матча (23.10.2016)
    23 октября 2016 |  Чемпионат Украины 2016/17 | Премьер Лига...
  • Олимпик - Заря обзор матча (03.08.2014)
    Олимпик - Заря обзор матча (03.08.2014)
    03 августа 2014 | Чемпионат Украины 2014/15...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close