Морейренсе - Порту 26 Апреля обзор матча
Дата публикации: 27-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Морейренсе - Порту, который состоялся 26 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/2021, 29-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 6151 26 Апреля 2021, Понедельник. 23:15 МСК. Примейра,...
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