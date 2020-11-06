Марсель - Страсбург 30 Апреля обзор матча Дата публикации: 01-05-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Марсель - Страсбург, который состоялся 30 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/2021, 35-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Марсель - Страсбург 30 апреля прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394 30 Апреля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Лига 1, 35-й тур Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)... Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394 30 Апреля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Лига 1, 35-й тур Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)...

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