Марсель - Страсбург 30 Апреля обзор матча
Дата публикации: 01-05-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Марсель - Страсбург, который состоялся 30 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/2021, 35-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Марсель - Страсбург (30.04.2021) | Чемпионат Франции 2020/21
30 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Франции...
30 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Франции...
Страсбург - Марсель 06.11.2020 обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2020/21 | Видео...
Марсель - Страсбург 30 апреля прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394 30 Апреля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Лига 1, 35-й тур Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)...
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394 30 Апреля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Лига 1, 35-й тур Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)...
Страсбург - Марсель запись матча 06.11.2020
06 ноября 2020
Футбол - ...
06 ноября 2020
Футбол - ...
Страсбург - Монако (03.03.2021) | Чемпионат Франции 2020/21
3 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Франции...
3 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Франции...