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Марсель - Страсбург 30 Апреля обзор матча

Дата публикации: 01-05-2021

Марсель - Страсбург обзор 30.04.2021 ФПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Марсель - Страсбург, который состоялся 30 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/2021, 35-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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