Вердер - РБ Лейпциг 30 Апреля обзор матча
Дата публикации: 01-05-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Вердер - РБ Лейпциг, который состоялся 30 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2020/2021, 1/2 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100 30 Апреля 2021, Пятница. 21:30 МСК. Кубок Германии, 1/2 финала...
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100 30 Апреля 2021, Пятница. 21:30 МСК. Кубок Германии, 1/2 финала...
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Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники:Вердер - Бавария Язык комментариев: Профессиональный Немецкий (Двухголосый) Описание: Финальный Матч...
Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники:Вердер - Бавария Язык комментариев: Профессиональный Немецкий (Двухголосый) Описание: Финальный Матч...