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Краснодар - Сочи 1 Мая обзор матча

Дата публикации: 01-05-2021

Краснодар - Сочи обзор 01.05.2021 РПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Краснодар - Сочи, который состоялся 1 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2020/2021, 28-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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