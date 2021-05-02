  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Эвертон - Астон Вилла 1 Мая обзор матча

Дата публикации: 02-05-2021

Эвертон - Астон Вилла обзор 01.05.2021 АПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Эвертон - Астон Вилла, который состоялся 1 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2020/2021, 34-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • Чемпионат Англии 2012-13 / 2-й тур / Астон Вилла - Эвертон
    Чемпионат Англии 2012-13 / 2-й тур / Астон Вилла - Эвертон
    Год выпуска: 2012 Вид спорта:Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: Русский, Никита Ковальчук...
  • Эвертон - Астон Вилла обзор матча (01.02.2014)
    Эвертон - Астон Вилла обзор матча (01.02.2014)
    01 февраля 2014 | Чемпионат Англии 2013/14 | 24-й тур...
  • Смотреть футбол онлайн.Чемпионат Англии 2009-10 / 34-й тур / Астон Вилла - Эвертон
    Смотреть футбол онлайн.Чемпионат Англии 2009-10 / 34-й тур / Астон Вилла - Эвертон
    Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: «Астон Вилла» (Бирмингем) - «Эвертон» (Ливерпуль) Комментарий: Профессиональный (одноголосый),русский...
  • Смотреть онлайн Чемпионат Англии 2011-12 / 21-й тур / Астон Вилла - Эвертон
    Смотреть онлайн Чемпионат Англии 2011-12 / 21-й тур / Астон Вилла - Эвертон
    Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: Русский...
  • Чемпионат Англии 2012-2013 / 25-й тур / Эвертон - Астон Вилла
    Чемпионат Англии 2012-2013 / 25-й тур / Эвертон - Астон Вилла
    02 февраля 2013 Футбол - Английская Премьер Лига 2012/13 Комментирует матч Александр Гришин...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close