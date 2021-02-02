Боруссия Д - Хольштайн 1 Мая обзор матча Дата публикации: 01-05-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Боруссия Д - Хольштайн, который состоялся 1 Мая 2021 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2020/2021, 1/2 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

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Боруссия Д - Хольштайн 1 мая прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360 1 Мая 2021, Суббота. 21:30 МСК. Кубок Германии, 1/2 Финала Главный судья:... Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360 1 Мая 2021, Суббота. 21:30 МСК. Кубок Германии, 1/2 Финала Главный судья:...

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