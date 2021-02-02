Боруссия Д - Хольштайн 1 Мая обзор матча
Дата публикации: 01-05-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Боруссия Д - Хольштайн, который состоялся 1 Мая 2021 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2020/2021, 1/2 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Боруссия Д - Хольштайн (01.05.2021) | Кубок Германии 2020/21
1 Мая 2021
Футбол - Кубок Германии 2020/21...
1 Мая 2021
Футбол - Кубок Германии 2020/21...
Рот-Вайсс Эс - Хольштайн (03.03.2021) | Кубок Германии 2020/21
3 Марта 2021
Футбол - Кубок Германии 2020/21...
3 Марта 2021
Футбол - Кубок Германии 2020/21...
Боруссия Д - Хольштайн 1 мая прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360 1 Мая 2021, Суббота. 21:30 МСК. Кубок Германии, 1/2 Финала Главный судья:...
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360 1 Мая 2021, Суббота. 21:30 МСК. Кубок Германии, 1/2 Финала Главный судья:...
Хольштайн - Дармштадт (02.02.2021) | Кубок Германии 2020/21
2 Февраля 2021
Футбол - Кубок Германии...
2 Февраля 2021
Футбол - Кубок Германии...
Киль Хольштайн - Дармштадт 02.02.2021 обзор матча
Футбол | Кубок Германии 2020/21 | Видео...
Футбол | Кубок Германии 2020/21 | Видео...