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Боруссия Д - Хольштайн 1 Мая обзор матча

Дата публикации: 01-05-2021

Боруссия Д - Хольштайн обзор 01.05.2021 Кубок Германии

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Боруссия Д - Хольштайн, который состоялся 1 Мая 2021 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2020/2021, 1/2 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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