  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Олимпик - Ингулец 2 Мая обзор матча

Дата публикации: 02-05-2021

Олимпик - Ингулец обзор 02.05.2021 УПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Олимпик - Ингулец, который состоялся 2 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/2021, 24-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • Ингулец - Олимпик 29.11.2020 обзор матча
    Ингулец - Олимпик 29.11.2020 обзор матча
      Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
  • Ингулец - Олимпик запись матча 29.11.2020
    Ингулец - Олимпик запись матча 29.11.2020
    29 ноября 2020
    Футбол - ...
  • Ингулец - Рух Львов (18.04.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
    Ингулец - Рух Львов (18.04.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
    18 Апреля 2021
    Футбол - Чемпионат Украины...
  • Десна - Ингулец (26.02.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
    Десна - Ингулец (26.02.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
    26 Февраля 2021
    Футбол - Чемпионат Украины...
  • Ингулец - Колос (07.03.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
    Ингулец - Колос (07.03.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
    7 Марта 2021
    Футбол - Чемпионат Украины...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close