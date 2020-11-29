Олимпик - Ингулец 2 Мая обзор матча Дата публикации: 02-05-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Олимпик - Ингулец, который состоялся 2 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/2021, 24-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Ингулец - Олимпик 29.11.2020 обзор матча

Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео... Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...

Ингулец - Олимпик запись матча 29.11.2020

29 ноября 2020

Футбол - ... 29 ноября 2020Футбол - ...

Ингулец - Рух Львов (18.04.2021) | Чемпионат Украины 2020/21

18 Апреля 2021

Футбол - Чемпионат Украины... 18 Апреля 2021Футбол - Чемпионат Украины...

Десна - Ингулец (26.02.2021) | Чемпионат Украины 2020/21

26 Февраля 2021

Футбол - Чемпионат Украины... 26 Февраля 2021Футбол - Чемпионат Украины...