Ньюкасл - Арсенал 2 Мая обзор матча Дата публикации: 02-05-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ньюкасл - Арсенал, который состоялся 2 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2020/2021, 34-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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