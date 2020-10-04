Гранада - Кадис 2 Мая обзор матча Дата публикации: 02-05-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Гранада - Кадис, который состоялся 2 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/2021, 34-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Кадис - Гранада 04.10.2020 обзор матча

Футбол | Чемпионат Испании 2020/21 | Видео... Футбол | Чемпионат Испании 2020/21 | Видео...

Кадис - Гранада запись матча 04.10.2020

4 октября 2020

Футбол - ... 4 октября 2020Футбол - ...

Гранада - Кадис 2 мая прямая трансляция

Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014 2 Мая 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 34-й тур Главный судья: Исидро Диас де Мера... Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014 2 Мая 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 34-й тур Главный судья: Исидро Диас де Мера...

Смотреть онлайн Чемпионат Испании 2011-12 / 22-й тур / Гранада - Малага

Дата матча: 06 февраля 2012 Вид спорта: Футбол Участники: Гранада - Малага Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: русский, Владислав Батурин... Дата матча: 06 февраля 2012 Вид спорта: Футбол Участники: Гранада - Малага Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: русский, Владислав Батурин...