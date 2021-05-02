  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Лацио - Дженоа 2 Мая обзор матча

Дата публикации: 02-05-2021

Лацио - Дженоа обзор 02.05.2021 Серия А

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Лацио - Дженоа, который состоялся 2 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/2021, 34-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • Смотреть онлайн Лацио - Дженоа &#124; Чемпионат Италии 2010-11 &#124; 37-й тур
    Смотреть онлайн Лацио - Дженоа &#124; Чемпионат Италии 2010-11 &#124; 37-й тур
    Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Продолжительность: 00:48:56+00:50:11 Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: русский...
  • Чемпионат Италии 2012-13 / 4-й тур / Лацио - Дженоа
    Чемпионат Италии 2012-13 / 4-й тур / Лацио - Дженоа
    Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментариев: Русский (Пирожков)...
  • Лацио - Дженоа обзор матча (09.02.2015)
    Лацио - Дженоа обзор матча (09.02.2015)
    09 февраля 2015 | Чемпионат Италии 2014/2015 ...
  • Смотреть онлайн Чемпионат Италии 22 тур: Дженоа – Лацио прямая трансляция
    Смотреть онлайн Чемпионат Италии 22 тур: Дженоа – Лацио прямая трансляция
    Футбол | Чемпионат Италии | 22-й тур Смотреть онлайн Дженоа – Лацио | Прямая видео трансляция матча Начало 05.02.2012 в 18:00...
  • Смотреть онлайн Лацио – Дженоа прямая трансляция
    Смотреть онлайн Лацио – Дженоа прямая трансляция
    Футбол | Чемпионат Италии | Серия А Смотреть онлайн Лацио – Дженоа | Прямая видео трансляция матча Начало 14.05.2011 в 20:00    ...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close