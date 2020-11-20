Бордо - Ренн 2 Мая обзор матча
Дата публикации: 02-05-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Бордо - Ренн, который состоялся 2 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/2021, 35-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Ренн - Бордо 20.11.2020 обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2020/21 | Видео...
Ренн - Бордо запись матча 20.11.2020
20 ноября 2020
Футбол - ...
20 ноября 2020
Футбол - ...
Смотреть онлайн Чемпионат Франции 2011-12 / 10-й тур / Ницца - Бордо
Год выпуска: 15.10.11 Вид спорта: Футбол Участники: Ницца - Бордо Продолжительность: 01:45:50 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык...
Год выпуска: 15.10.11 Вид спорта: Футбол Участники: Ницца - Бордо Продолжительность: 01:45:50 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык...
Чемпионат Франции 2011-12 / 36-й тур / Ренн – Монпелье
Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Занозин Язык Комментария: Русский (Одноголосый)...
Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Занозин Язык Комментария: Русский (Одноголосый)...
Чемпионат Франции 2012-13 / Ligue 1 / 3-й тур / ПСЖ — Бордо
Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Андрей Малиновский Язык Комментария: Украинский (одноголосый)...
Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Андрей Малиновский Язык Комментария: Украинский (одноголосый)...