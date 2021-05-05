  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Днепр-1 - Заря 5 Мая обзор матча

Дата публикации: 05-05-2021

Днепр-1 - Заря обзор 05.05.2021 УПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Днепр-1 - Заря, который состоялся 5 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/2021, 25-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • Смотреть онлайн Чемпионат Украины 2011-12 / 9-й тур / Заря — Днепр
    Смотреть онлайн Чемпионат Украины 2011-12 / 9-й тур / Заря — Днепр
    Год Выпуска: 2011 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Виктор Вацко Язык Комментариев: Украинский (Одноголосый)...
  • Смотреть онлайн Заря - Днепр &#124; Чемпионат Украины 2010-11 &#124; 28-й тур
    Смотреть онлайн Заря - Днепр &#124; Чемпионат Украины 2010-11 &#124; 28-й тур
    Матч состоялся 07 мая 2011 г. Комментарий: Андрей Малиновский Язык комментариев: украинский...
  • Днепр - Заря обзор матча (20.09.2015)
    Днепр - Заря обзор матча (20.09.2015)
    20 сентября 2015 | Чемпионат Украины 2015/2016 ...
  • Днепр-1 - Заря (05.05.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
    Днепр-1 - Заря (05.05.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
    5 Мая 2021
    Футбол - Чемпионат Украины...
  • Днепр - Заря обзор матча (10.05.2015)
    Днепр - Заря обзор матча (10.05.2015)
    10 мая 2015 | Чемпионат Украины 2014/2015 ...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close