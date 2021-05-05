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Ворскла - Десна 5 Мая обзор матча

Дата публикации: 05-05-2021

Ворскла - Десна обзор 05.05.2021 УПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ворскла - Десна, который состоялся 5 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/2021, 25-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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