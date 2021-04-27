Челси - Реал Мадрид 5 Мая обзор матча
Дата публикации: 05-05-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Челси - Реал Мадрид, который состоялся 5 Мая 2021 года, в рамках турнира: Лига чемпионов 2020/2021, 1/2 финала Ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Реал Мадрид - Челси (27.04.2021) | Лига Чемпионов 2020/21
27 Апреля 2021
Футбол - Лига Чемпионов...
27 Апреля 2021
Футбол - Лига Чемпионов...
Лига Чемпионов 2011-12 / 1/2 Финала / Ответный Матч / Реал Мадрид - Бавария / Обзор Матча
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Участники: Генич, Уткин, Мельников, Андронов Язык комментариев: Русский...
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Участники: Генич, Уткин, Мельников, Андронов Язык комментариев: Русский...
Лига Чемпионов 2012-13 / 6-й тур / Группа D / Реал Мадрид - Аякс
04 декабря 2012 Футбол - Лига Чемпионов 2012/13 - 6 тур Комментирует матч Константин Генич...
04 декабря 2012 Футбол - Лига Чемпионов 2012/13 - 6 тур Комментирует матч Константин Генич...
Реал Мадрид - Челси 27 Апреля обзор матча
Футбол | Лига Чемпионов 2020/2021 | Видео...
Футбол | Лига Чемпионов 2020/2021 | Видео...
Лига Чемпионов 2011-12 / 1/2 Финала / Первый Матч / Бавария — Реал Мадрид / Обзор Матча
Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Футбол Ведущий: Тимур Журавель Гости: Михаил Поленов, Кирилл Дементьев Язык Комментария: Русский (Многоголосый)...
Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Футбол Ведущий: Тимур Журавель Гости: Михаил Поленов, Кирилл Дементьев Язык Комментария: Русский (Многоголосый)...