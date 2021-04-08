Рома - Манчестер Юнайтед 6 Мая обзор матча Дата публикации: 06-05-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Рома - Манчестер Юнайтед, который состоялся 6 Мая 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2020/2021, 1/2 финала Ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Манчестер Юнайтед - Рома (29.04.2021) | Лига Европы 2020/21

29 Апреля 2021

Футбол - Лига Европы 2020/21... 29 Апреля 2021Футбол - Лига Европы 2020/21...

Рома – Манчестер Юнайтед обзор матча (26.07.2014)

26 июля 2014 | Товарищеский матч 2014... 26 июля 2014 | Товарищеский матч 2014...

Манчестер Юнайтед - Рома 29 Апреля обзор матча

Футбол | Лига Европы 2020/2021 | Видео... Футбол | Лига Европы 2020/2021 | Видео...

Гранада - Манчестер Юнайтед (08.04.2021) | Лига Европы 2020/21

8 Апреля 2021

Футбол - Лига Европы 2020/21... 8 Апреля 2021Футбол - Лига Европы 2020/21...