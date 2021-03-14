Нант - Бордо 8 Мая обзор матча Дата публикации: 08-05-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Нант - Бордо, который состоялся 8 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/2021, 36-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Нант - Бордо 8 мая прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004 8 Мая 2021, Суббота. 14:00 МСК. Лига 1, 36-й тур Главный судья: Бенуа Мийо... Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004 8 Мая 2021, Суббота. 14:00 МСК. Лига 1, 36-й тур Главный судья: Бенуа Мийо...

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