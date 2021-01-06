Дженоа - Сассуоло 9 Мая обзор матча Дата публикации: 09-05-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Дженоа - Сассуоло, который состоялся 9 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/2021, 35-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Сассуоло - Дженоа обзор матча (18.09.2016)

18 сентября 2016 | Чемпионат Италии 2016/17 | Серия А... 18 сентября 2016 | Чемпионат Италии 2016/17 | Серия А...

Сассуоло - Дженоа запись матча 06.01.2021

6 января 2021

Футбол - Чемпионат Италии... 6 января 2021Футбол - Чемпионат Италии...

Сассуоло - Дженоа 06.01.2021 обзор матча

Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео... Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...