Беневенто - Кальяри 9 Мая обзор матча Дата публикации: 09-05-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Беневенто - Кальяри, который состоялся 9 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/2021, 35-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Кальяри - Беневенто запись матча 06.01.2021

6 января 2021

Футбол - Чемпионат Италии... 6 января 2021Футбол - Чемпионат Италии...

Кальяри - Беневенто 06.01.2021 обзор матча

Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео... Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...

В «Беневенто» заявили о желании выкупить Гайча у ЦСКА

Адольфо Гайч, так и не заигравший в РПЛ, может окончательно перебраться в Серию А. О желании выкупить аргентинца заявил один из руководителей... Адольфо Гайч, так и не заигравший в РПЛ, может окончательно перебраться в Серию А. О желании выкупить аргентинца заявил один из руководителей...

Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2010-2011 / 24-й тур / Кальяри - Ювентус

Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Участники: Кальяри (Кальяри) - Ювентус (Турин) Продолжительность: 56:27 + 50:27 Комментарий: Профессиональый... Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Участники: Кальяри (Кальяри) - Ювентус (Турин) Продолжительность: 56:27 + 50:27 Комментарий: Профессиональый...