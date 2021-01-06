Парма - Аталанта 9 Мая обзор матча
Дата публикации: 09-05-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Парма - Аталанта, который состоялся 9 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/2021, 35-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Аталанта - Парма 06.01.2021 обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...
Аталанта - Парма запись матча 06.01.2021
6 января 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
6 января 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2011-12 / 11-й тур / Лацио - Парма
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Арустамян...
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Арустамян...
Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2011-12 / 30-й тур / Парма - Лацио
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментариев: Русский ( Арустамян)...
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментариев: Русский ( Арустамян)...