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Парма - Аталанта 9 Мая обзор матча

Дата публикации: 09-05-2021

Парма - Аталанта обзор 09.05.2021 Серия А

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Парма - Аталанта, который состоялся 9 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/2021, 35-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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