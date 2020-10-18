Эльче - Алавес 11 Мая обзор матча Дата публикации: 11-05-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Эльче - Алавес, который состоялся 11 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/2021, 36-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Эльче - Алавес 11 мая прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750 11 Мая 2021, Вторник. 21:00 МСК. Ла Лига , 36-й тур Главный судья: Пабло... Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750 11 Мая 2021, Вторник. 21:00 МСК. Ла Лига , 36-й тур Главный судья: Пабло...

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