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Спортинг - Боавишта 11 Мая обзор матча

Дата публикации: 12-05-2021

Спортинг - Боавишта обзор 11.05.2021 Примейра

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Спортинг - Боавишта, который состоялся 11 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/2021, 32-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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