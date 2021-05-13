Лацио - Парма 12 Мая обзор матча Дата публикации: 13-05-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Лацио - Парма, который состоялся 12 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/2021, 36-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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